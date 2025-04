Voormalige Anderlecht-speler zal zijn mooie transfer dan toch krijgen: Europese (sub)top is gek op hem

Fabio Silva heeft geen onuitwisbare indruk achtergelaten bij de fans van RSC Anderlecht. De Portugees was in januari 2023 vertrokken tijdens de winterse transferperiode.

Fabio Silva werd in de zomer van 2022 door Anderlecht gehuurd van Wolverhampton. Hij kwam aan met grote verwachtingen. De Portugees werd twee jaar eerder namelijk voor 40 miljoen euro gekocht van FC Porto.

Bij RSCA was zijn talent duidelijk zichtbaar, maar Silva waardeerde het niet om te spelen in een team dat ver verwijderd was van de top in de Jupiler Pro League. In januari 2023, kort na de komst van Brian Riemer, trok hij de deur achter zich dicht en werd zijn uitleenperiode beëindigd.

Sindsdien heeft Fabio Silva weer verschillende uitleenbeurten gehad: bij PSV, Glasgow Rangers en tot slot dit seizoen bij UD Las Palmas, waar hij al zijn potentieel lijkt te bevestigen op slechts 22-jarige leeftijd. De voormalige speler van paars-wit heeft 10 doelpunten gemaakt in 23 competitiewedstrijden.

Onlangs ging een gerucht rond dat Atlético Madrid zijn prestaties in Spanje had opgemerkt en daarom geïnteresseerd was in een definitieve transfer. Silva zal na zijn uitleenbeurt aan Las Palmas nog maar één jaar contract hebben bij Wolverhampton en zal deze zomer Engeland, naar alle waarschijnlijkheid, verlaten.

Nu meldt Sky Sports Germany dat Eintracht Frankfurt ook zeer geïnteresseerd is in Fabio Silva. De nummer 3 van de Bundesliga zou gesprekken zijn gestart met Wolverhampton om de spits binnen te halen.