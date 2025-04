Gebakkelei in Challenger Pro League: Lierse wil Nainggolan en co uit de eindronde houden, want... niet op tijd met papieren

De strijd om het laatste eindrondeticket zorgt voor spanning in de Challenger Pro League. Lierse richt zich tot de KBVB, de Pro League en de licentiemanager met de vraag of concurrent Lokeren-Temse zijn aanvraag voor een licentie in 1A wel tijdig, dus vóór 17 februari, heeft ingediend.

Vandaag verschijnt Lokeren-Temse voor de Licentiecommissie. De club beweert over een sterk dossier te beschikken en zou zelfs extra documentatie hebben toegevoegd om hun kandidatuur voor deelname aan de Jupiler Pro League kracht bij te zetten. Ook liet de club weten dat de contractbesprekingen met sterspeler Radja Nainggolan de goede richting uitgaan.

De communicatie van Lokeren-Temse lijkt bedoeld om vertrouwen uit te stralen richting het beslissende duel tegen Seraing. Bij winst op het veld van Seraing zijn ze zeker van de zevende plek, die recht geeft op deelname aan de eindronde. Bij verlies of een gelijkspel maakt Lierse alsnog kans om dat ticket te grijpen.

Lierse benadrukt echter dat het cruciaal is om vooraf te weten of Lokeren-Temse überhaupt recht heeft op deelname aan de eindronde. CEO Yorik Torreele stelt dat clubs die geen tijdige licentieaanvraag indienden, niet thuishoren in de play-offs, schrijft Het Nieuwsblad.

“Wanneer dat niet is gebeurd, kunnen ze naar ons gevoel ook niet deelnemen aan de eindronde", aldus Torreele. Hij vreest dat de sportieve integriteit van de competitie in het gedrang komt als er geen transparantie is over de dossierindiening.

Lierse sluit verdere stappen niet uit mocht blijken dat hun rechten geschonden worden. De club wil koste wat het kost vermijden dat een reglementsinbreuk hen de kans op promotie ontneemt.