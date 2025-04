Titel valt in duigen bij amateurclub door bizarre gebeurtenissen: "De frustratie is zo groot dat ik mijn carrière in het voetbal ga stoppen"

De droom van FC Strombeek 1932 om de titel in de derde provinciale te behalen, valt in duigen door een reeks bizarre gebeurtenissen. Wat begon als een fenomenale inhaalrace met zestien overwinningen op rij, eindigde in chaos en frustratie.

Het leek allemaal goed te gaan voor FC Strombeek 1932. Na een indrukwekkende reeks van zestien overwinningen op rij stond de club op het punt om de eerste plaats te bereiken en de titel te veroveren. De wedstrijd tegen concurrent KFC Meise was cruciaal, en ze wonnen ook meteen.

Maar het geluk draaide snel. Slechts een week later, na een gelijkspel tegen Foot Fun Family Haren, escaleerde de situatie. In de laatste minuten van de wedstrijd ontstond er chaos toen supporters het veld betraden en met spelers in gevecht raakten. De scheidsrechter was gedwongen om de wedstrijd te beëindigen, en de Belgische voetbalbond besloot de wedstrijd te schorsen en beide teams een forfaitnederlaag op te leggen.

Bij de voorbereiding op de volgende wedstrijd tegen Eendracht Mazenzele Opwijk B bleek de situatie opnieuw problematisch. De lijnen op het veld waren niet gekalkt, en ondanks dat de club samen met een aantal supporters snel ingreep om het probleem op te lossen, werd de wedstrijd toch als verloren verklaard met een forfait van 0-5, omdat de lijnen pas vlak voor de aftrap gereed waren.

De grootste schok kwam echter afgelopen weekend. Trainer Jan ‘Jakke’ Segers keek naar een voetbalwedstrijd toen hij plotseling vernam van zijn doelman dat Strombeek een forfait had gegeven. Het bleek dat het forfait via het account van voorzitter David Rombout was ingediend, maar volgens Rombout was zijn account gehackt. Dit gaf aanleiding tot sterke vermoedens van sabotage binnen het bestuur.

Sabotage binnen het bestuur

Gerechtigd correspondent François Chevalier wordt genoemd in de beschuldigingen, maar hij ontkent elke betrokkenheid. “We worden beticht van sabotage. Een speler stuurde me vandaag zelfs nog een bericht dat ik mijn ontslag moet indienen, maar ik was even verrast door dat forfait als de coach", vertelt Chevalier in Het Nieuwsblad.

De politie is nu bezig met het onderzoeken van het IP-adres van waaruit het forfait werd ingediend, maar de schade is al duidelijk. Segers, die zich kapot gefrustreerd voelt door de gang van zaken, heeft zelfs aangekondigd zijn carrière te beëindigen bij Strombeek. “De frustratie is zo groot dat ik mijn carrière in het voetbal ga stoppen”, zegt Segers. “Ik ben mentaal op.”