📷 Prachtige tifo supporters Zulte Waregem laat er geen enkele twijfel over bestaan

Zulte Waregem en RWDM kunnen in een rechtstreeks duel beslissen wie de titel in de Challenger Pro League pakt. En dat leverde vuurwerk, vlaggen en tifo's op aan beide kanten. Iedereen was er duidelijk klaar voor.

RWDM wilde na één jaar in de Challenger Pro League graag opnieuw stijgen naar de Jupiler Pro League, maar ook Zulte Waregem wilde heel graag opnieuw naar het eliteniveau stijgen. En dus kregen we de nodige nervositeit in de West-Vlaamse stad.

Stress in de stad

In het centrum van de stad werden extra togen en vaten aangebracht om een eventuele feestnacht in te gaan en ook in en rond het stadion was de muziek en de sfeer verzengend.

De supporters van Essevee hadden ook een prachtige tifo meegebracht naar het stadion. "Time to write history again", stond daarop. Met ook een verwijzing naar een aantal hele mooie momenten uit het ondertussen rijke verleden van de club.

Het roemrijke verleden ... en de toekomst?

Een titel in 2002 en 2005 om op het hoogste niveau te raken, verschillende wedstrijden in Europa na een aantal bekeroverwinningen, een herfsttitel en een vice-kampioenschap, ...

Het stond er allemaal op. Tijd voor een nieuwe pagina in het grote boek van 8790 - het stamnummer van de stad Waregem. We volgen het voor u de hele avond op de voet op.