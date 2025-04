RWDM staat op 90 minuten van promotie naar 1A: "We hebben een vergadering gehad tussen de staf en de spelers"

RWDM krijgt vanavond een laatste kans om rechtstreeks promotie naar 1A af te dwingen. Daarvoor moeten ze wel een goed resultaat gaan rapen in Zulte Waregem.

De opdracht voor RWDM is duidelijk: waar vorige week alleen winst tegen Lommel genoeg was voor promotie, volstaat vrijdagavond een gelijkspel. Klinkt eenvoudig, maar dat is het allerminst. Want dat ene punt moet wel gepakt worden op het veld van Zulte Waregem, een ploeg die moet winnen en voor een vurige sfeer in de Elindus Arena zal zorgen.

Coach Yannick Ferrera en zijn spelers moeten zich herpakken na twee gemiste kansen op promotie. “We hebben de teleurstelling redelijk goed verteerd”, zegt Gaëtan Robail in La Dernière Heure. “We wisten dat er nog één wedstrijd aankwam.”

Een finale, niet meer en niet minder

Ook Zulte Waregem voelt de druk, zeker na de nederlaag tegen Lokeren. “We staan nog steeds bovenaan, maar als we Lommel hadden verslagen, waren we al kampioen”, gaat de linksbuiten van RWDM verder. “Dat zorgt natuurlijk voor extra spijt.”

En dus was er deze week een cruciale vergadering bij de Brusselaars. “We hebben een meeting gehad tussen de staf en de spelers. De vraag was: zijn we mentaal klaar om vrijdag iets groots neer te zetten? Iedereen heeft z’n zegje gedaan. Nu is het aan ons om de woorden om te zetten in daden.”

Wat vanavond het verschil zal maken volgens Robail? “Het gebeurt niet alleen met de voeten, maar vooral met het hoofd. Als we met ons hart spelen, komt het goed. Dan klaren we de klus in Waregem.”