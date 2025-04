🎥 Ook Silvio Proto kan niet op van geluk na promotie van La Louvière

Het was feest in Limburg op vrijdagavond: La Louvière vierde zijn promotie op het veld van Lommel na de 1-2 zege. Silvio Proto was aanwezig om deel te nemen aan de festiviteiten.

RAAL zal volgend seizoen in 1A spelen. Het is nu officieel: La Louvière heeft de tweede plaats in het klassement behaald, wat gelijk staat aan promotie. Dit op de laatste speeldag van de Challenge Pro League, na een 1-2 overwinning op Lommel.

Silvio Proto die tussen 1999 en 2005 doelman was bij de club, en die in 2003 de Beker van België won met La Louvière, was uiteraard ter plaatse aanwezig. De ex-doelman was duidelijk enorm gelukkig.

"Meer dan 20 jaar geleden lag ik in mijn bed, luisterde ik naar muziek en de radio om te weten of RAAL promoveerde naar de eerste divisie. Ik had net mijn contract als jeugdspeler getekend. Vandaag is het een mooi verhaal", legde hij uit bij DAZN.

"Ik denk dat het verdiend is omdat ons drie punten zijn afgenomen, dat vergeet ik niet", benadrukt hij. "We hebben de promotie met hart en ziel binnengehaald want aan de overkant speelden ze voor niets meer, maar ze hebben hun leven gegeven."

"Het is prachtig voor het volk van La Louvière, voor de supporters, voor de regio. De regio moest een ploeg in 1A hebben. Nu moeten we ons best doen om in deze competitie te blijven en andere doelstellingen te behalen", besluit hij.