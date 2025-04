Is hij nu echt vertrokken bij de Rode Duivels? Dit denkt Hans Vanaken over de nationale ploeg

Onder Domenico Tedesco kreeg Hans Vanaken geen kans. Tijdens de voorbije interlandbreak speelde de kapitein van Club Brugge een belangrijke rol bij de Rode Duivels.

Domenico Tedesco had in zijn selectie nauwelijks een plekje voor Hans Vanaken. Vreemd, voor een man met dat grote belang bij Club Brugge en een ongelofelijke staat van dienst in de Champions League.

De nieuwe bondscoach Rudi Garcia riep Vanaken wel op. In de terugwedstrijd tegen Oekraïne voor de barrage van de Nations League was Vanaken een heel belangrijke pion.

De samenwerking met de Franse bondscoach lijkt te werken. “We hadden de kans om individueel te praten tijdens het trainingskamp. Hij wilde dingen over me weten, mijn manier van denken en mijn kwaliteiten”, vertelt Vanaken aan La Dernière Heure.

Of Vanaken nu helemaal vertrokken is bij de nationale ploeg durft hij zelf nog niet te zeggen. Dat zal de volgende interlandbreak moeten uitwijzen.

“Ik heb in de tweede wedstrijd tegen Oekraïne kunnen spelen, maar het is nog te vroeg om te zeggen of ik een belangrijke pion zal zijn voor de nieuwe coach. Het WK is nog ver weg, maar ik zou heel blij zijn als ik bij de selectie zat. Ik ben al blij dat hij geen fan is van de Red Bull-filosofie”, lacht Vanaken.