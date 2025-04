Anderlecht-middenvelder Leander Dendoncker komt met groot nieuws

Leander Dendoncker beleeft een seizoen met ups en downs bij Anderlecht. Terwijl zijn sportieve toekomst onzeker blijft, beleeft hij privé een bijzonder mooi moment.

Leander Dendoncker had ongetwijfeld een rustigere seizoen verwacht voor zijn grote terugkeer bij Anderlecht, zes jaar na zijn vertrek naar Wolverhampton. De Rode Duivel heeft even tijd nodig gehad om zijn weg terug te vinden en consistentie te vinden in zijn prestaties.

Buiten het veld loopt echter alles op rolletjes. Dendoncker is al meerdere jaren gelukkig samen met Anna Steegen (de dochter van David Steegen, de voormalige communicatieverantwoordelijke van de club, die nu actief is bij de Rode Duivels).

Het koppel verwachtte een kind en het gelukkige moment is ondertussen aangebroken. De twee deelden op sociale media een foto van hun dochtertje, genaamd Luca. In 2023 kregen ze al een zoon, Matteo. De familie wordt dus opnieuw groter.

Op sportief vlak blijft de situatie onzeker voor Leander Dendoncker. Hij wordt momenteel uitgeleend aan Anderlecht. De club heeft wel een aankoopoptie, maar die zal niet gelicht worden. Zo ziet het ernaar uit dat hij terugkeert naar Aston Villa, waar hij nog maar een jaar contract heeft.