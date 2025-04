Hoe Anderlecht een echte goaltjesdief verloor: de Denen waren niet overtuigd van zijn karakter ondanks aanbeveling van ex-speler

"Ze gaan er nog spijt van krijgen." Dat zijn de woorden die Lucas Stassin zei toen hij Anderlecht verliet, bijna op hetzelfde moment als Noah Sadiki en Kos Karetsas. Het verschil met die laatste en de andere twee? Anderlecht deed er wel alles aan om het Griekse toptalent te houden.

Het verhaal van Sadiki is intussen genoegzaam bekend, dat hoeven we niet te herhalen. Maar dat van Sadiki en Stassin is in grote mate gelijklopend. De Denen van Anderlecht waren niet overtuigd. Bij Sadiki niet van zijn kwaliteiten, bij Stassin ook niet van zijn karakter.

Mondige jongen, wat niet iedereen beviel

De nu 20-jarige spits is immers nooit op zijn mondje gevallen geweest. Hij deelde zijn mening en was ook bij de Futures een persoonlijkheid die het hoge woord nam in de kleedkamer. Een beetje te veel zelfs volgens Fredberg en Mikkel Hemmersam. Die laatste was toen nog Sports Director bij de jeugd en rapporteerde bij Fredberg.

Stassin scoorde wel aan de lopende band bij de Futures, maar zijn optredens bij de A-ploeg beperkten zich tot twee basisplaatsen en drie invalbeurten. Grotendeels uit noodzaak, want Sebastiano Esposito was volledig door de mand gevallen en Benito Raman was geblesseerd.

Maar ook Brian Riemer was een koele minaar van het jeugdproduct, die volgens hem te snel wou gaan. Hij was op dat moment nog maar 17 en volgens Riemer fysiek niet klaar voor de A-ploeg. Daar dacht Westerlo anders over en ze haalden hem voor één miljoen naar het Kuipje, waar hij prompt 11 goals en 6 assists liet noteren.

Guillaume Gillet was wel grote fan

Het werden profetische woorden van Stassin toen hij zei dat Anderlecht er spijt van zou krijgen, want Saint-Etienne hoestte een jaartje na zijn vertrek al 10 miljoen euro voor hem op. Daar scoorde hij de voorbije vier maanden elf keer en wordt hij al in verband gebracht met een nog grotere transfer.

Had dan niemand in Neerpede in het oog dat Stassin een toekomst bij de A-ploeg had kunnen hebben? Jawel, toenmalig beloftencoach Robin Veldman had al aangedrongen om hem met de A-ploeg te laten meetrainen en stilaan minuten te laten maken bij het fanionteam. En ook zijn opvolger, Guillaume Gillet, was overduidelijk fan, maar naar zijn mening werd niet geluisterd.

"Het is een echte goalgetter", legt Gillet uit. "Het is een jongen met een neus voor doelpunten zoals ik die zelden gezien heb bij een jonge speler. Zelfs als hij geen topwedstrijd speelt, kan hij scoren vanuit een moeilijke positie. Voor een trainer is dat een reden om hem tot de laatste minuut op het veld te laten, want hij heeft maar één bal nodig om te scoren."

En toch werd er gekozen om hem geen concreet contractvoorstel te doen, waarna Stassin zijn conclusies trok. Anderlecht kreeg wel nog 1,7 miljoen doorverkooppercentage voor zijn transfer naar Saint-Etienne, maar ze hadden zijn kwaliteiten ook wel goed kunnen gebruiken.