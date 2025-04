Zijn zij de favoriet in de Europe Play-offs? "Supporters mogen dromen van Europa, maar..."

Charleroi reist dinsdagavond naar Dender. Rik De Mil wil zijn team de goede dynamiek laten behouden.

Met het spel dat wordt getoond leek Charleroi een van de favorieten voor de Europe Play-offs te zijn. Dankzij de 3-0 overwinning tegen KV Mechelen, is Sporting nu de enige leider in de reeks.

De Zebra's staan nu voor twee wedstrijden in vier dagen tegen Dender. "We weten dat dit een cruciale week is, niet om de Play-offs te winnen, maar om de mogelijkheid te hebben om daarna vier finales te spelen. Dit is slechts het begin. We blijven rustig en nederig", vertelde coach Rik De Mil volgens Le Soir.

De coach van Charleroi wil niet te enthousiast worden: "Na de twee wedstrijden deze week tegen Dender, zullen we zien waar we staan. Het is nu nog veel te vroeg om over Europa of wat dan ook te praten. De supporters mogen natuurlijk dromen van Europa, maar we zijn daar nog niet, na slechts vier wedstrijden. We hebben dit seizoen alles meegemaakt, van de vierde plaats tot bijna de Play-downs. Ik ben altijd kalm en rustig gebleven en dat is nu nog steeds het geval."

"Het zou een wonder zijn als we Europees spelen, maar ook een bewijs van heel goed werk", gaat De Mil verder. Ondertussen zal de uitwedstrijd naar Dender dus goed aangepakt moeten worden. Charleroi had de promovendus met 5-0 verslagen op Mambourg, maar de omstandigheden zijn nu heel anders.

"Het zal opnieuw heel moeilijk worden tegen dit team. En het veld mag sowieso geen excuus zijn. We moeten meer aan onszelf denken dan aan het veld of de speelstijl van onze tegenstander. Het is een team met veel kwaliteiten. Het is moeilijk om van dit team te winnen, vanwege hun speelstijl", besluit De Mil