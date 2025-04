Frustratie bij amateurclubs loopt hoog op: Voetbal Vlaanderen geeft voorlopig geen duidelijkheid over promotiewedstrijden

Met nog één speeldag te gaan in de reguliere competitie zijn VW Hamme en HO Kalken al zeker van deelname aan de eindronde. Sportieve spanning is er dus nauwelijks nog, maar dat maakt de onzekerheid over het verdere verloop des te frustrerender voor beide clubs.

Hoewel er acht ploegen geplaatst zijn voor de eindronde, blijft het voorlopig gissen naar hoe die er precies zal uitzien. Noch het aantal promotieplaatsen, noch de opzet van de wedstrijden zijn al bekend. Zowel bij HO Kalken als bij VW Hamme klinkt er frustratie over de communicatie vanuit de voetbalbond. “We hebben al meerdere keren gevraagd om meer duidelijkheid”, klinkt het bij Hoger Op Kalken in Het Nieuwsblad. Ook bij Hamme blijft men in het duister tasten. Sportief manager Marc Behiels vermoedt dat vier van de acht teams zullen promoveren. “Wij denken dat het om vier van de acht ploegen zou gaan, waardoor je eigenlijk dus maar één wedstrijd in de eindronde hoeft te winnen om promotie af te dwingen.” Beide clubs bereiden zich op hun eigen manier voor op de laatste speeldag van de reguliere competitie. In de week voor Pasen lag de nadruk op teambuilding en ontspanning. Deze week wordt er weer stevig getraind met het oog op de eindronde. Maandag eindelijk meer duidelijkheid Op maandag 28 april vindt de loting voor de eindronde plaats. Pas dan zal Voetbal Vlaanderen eindelijk meer duidelijkheid geven over het verloop van de nacompetitie.