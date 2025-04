'Impasse op Jan Breydel? Contractverlenging voor Vermant ligt al eventjes op tafel, maar wordt niet getekend'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge kon de voorbije maanden rekenen op een sterke Romeo Vermant. Als invaller was hij al meerdere keren van goudwaarde voor blauwzwart.

Afgelopen weekend viel Gustav Nilsson in de opwarming geblesseerd uit, maar Romeo Vermant verving hem op een prachtige manier in het basiselftal tegen KAA Gent.

Op training levert Vermant heel goed werk. Twee weken geleden zouden beide partijen al aan tafel gezeten hebben om een contractverlenging te bespreken.

Volgens Transfermarkt is Vermant op dit moment 4 miljoen euro waard. Zijn contract loopt evenwel slechts nog tot juni 2026, waardoor er deze zomer een beslissing genomen moet worden over zijn toekomst in het Jan Breydelstadion.

Voorlopig hebben Vermant en zijn entourage nog geen beslissing genomen in het dossier. Er is interesse uit het buitenland, maar een doorslaggevende rol speelt dat zeker niet.

Al wil Vermant wel meer speelminuten krijgen. Een nieuw jaar als derde spits ziet hij volgens Het Nieuwsblad helemaal niet meer zitten, maar die garantie geven lijkt voor Club Brugge onbegonnen werk.

De intentie om de samenwerking te verlengen is er zeker, maar zekerheden over spelgelegenheid is er niet. Volgens blauwzwart komt dat er automatisch als Vermant het goede werk verder zet.