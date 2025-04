Bom in Spanje: Real Madrid dreigt met boycot van bekerfinale tegen Barcelona en brengt scheidsrechter aan het huilen

Komt El Clasico in Spanje in gevaar? Er is heel wat deining over de wedstrijd, met dank aan een filmpje dat werd gelanceerd door Real Madrid. Scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea was op een persconferentie in tranen omwille van het gebeurde.

Dit weekend staat er een topduel tussen Barcelona en Real Madrid op het programma. Zaterdagavond om 22 uur spelen ze tegen elkaar in de finale van de Copa del Rey. Als het zover komt, weliswaar. Real Madrid brengt scheidsrechter aan het huilen Real Madrid zou namelijk dreigen de bekerfinale niet te willen spelen, nadat het eerder al de aanval heeft gelanceerd op scheidsrechter van dienst Ricardo de Burgos Bengoetxea. Een boycot lijkt daardoor om de hoek te loeren. 🎙️ "Lo que hago es intentar educar a mi hijo para decirle que es honrado, pero que se equivoca como una persona más".



➡️ "Quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que es su padre".



🗣️ Ricardo de Burgos Bengoechea, árbitro principal.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/GzxSTCsvl9 — RFEF (@rfef) April 25, 2025 De Koninklijke wil een andere scheidsrechter aangesteld zien voor de wedstrijd en lanceerde een openlijke aanval richting Ricardo de Burgos Bengoetxea. Die raakte daardoor aangedaan en huilde op een persconferentie voor de finale van de Copa del Rey. Laatste woord nog niet gezegd? "Het komt heel hard aan. Ik probeer mijn zoon te vertellen dat zijn vader fouten maakt tijdens het fluiten, net zoals voetballers ook fouten maken. Dit is niet normaal", aldus de scheidsrechter van dienst. Real Madrid valt overigens ook de VAR van het duel openlijk aan. Het laatste woord lijkt dus nog niet gezegd over de partij in Sevilla - als ze dus gespeeld zal worden.