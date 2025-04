Union had slechts 30 procent balbezit, maar blikt na leidersplaats nu terug op oktober: maakt dit het verschil in de titelstrijd?

Union Saint-Gilloise heeft de leiding genomen in de Champions' Play-Offs na een knappe 0-1 overwinning op Club Brugge. De overwinning kwam niet zonder moeite, want Union had slechts zo'n 30% balbezit, maar compenseerde dit met een solide verdediging en wat geluk.

Trainer Sébastien Pocognoli was zichtbaar tevreden na de match. "Het was een prachtige overwinning, behaald met veel karakter, inzet en hard werken. We waren op het juiste moment precies waar we moesten zijn in een zenuwachtige sfeer", zei Pocognoli. Hij benadrukte ook hoe zijn team zich had aangepast aan de intensiteit van de play-offs: "We wisten hoe belangrijk het was om in zulke wedstrijden goed te verdedigen."

Pocognoli prees de vechtlust van zijn spelers, die het fysieke aspect van het spel goed wisten te beheersen. "De fysieke impact van onze ploeg heeft Brugge gestoord, maar ook onze inzet was essentieel. We wisten wanneer we moesten lijden en we waren precies op het juiste moment scherp, zoals met de prachtgoal van Alessio Castro-Montes."

Doelman Anthony Moris deelde de mening van zijn coach en merkte op dat het team zich nu beter dan ooit voelt. "Er is een sterke onderlinge wil om voor elkaar te vechten. Met die mentaliteit, gecombineerd met de technische kwaliteiten, behalen we de resultaten die we nu laten zien", zei Moris.

Ondanks hun leiderspositie blijven Pocognoli en Moris nuchter en gefocust. "De eerste plaats verandert niets voor ons", zeiden beiden in koor. Ze herinnerden zich de moeilijke momenten in oktober, toen Union slechts twee punten boven de degradatiezone stond. "We moeten ons blijven focussen, want we hebben samen moeilijke tijden doorgemaakt", zei Moris.

Pocognoli benadrukte ook het mentale aspect van de club. "We hebben veel kritiek gehad, sommige terecht, andere niet. Maar we hebben geleerd van die ervaringen, en het heeft ons sterker gemaakt", zei de coach, die vastbesloten is om zijn team gefocust te houden voor de rest van de play-offs.