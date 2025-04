Voormalige kampioenenmaker van Club Brugge kan heel opmerkelijke uitdaging aangaan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Alfred Schreuder is momenteel werkzaam in de Verenigde Arabische Emiraten, drie jaar nadat hij een titel behaalde met Club Brugge. Hij zou een opmerkelijke uitdaging kunnen aangaan.

In januari 2022 werd Alfred Schreuder coach van Club Brugge, waarbij hij Philippe Clément opvolgde. Vervolgens behaalde hij meteen de Belgische titel, de derde op rij voor blauw-zwart. De Nederlander bleef echter niet lang in België.

Schreuder verliet Brugge meteen na die titel en trok naar Ajax. De zaken verliepen minder goed in zijn thuisland, en na zijn vertrek bij Ajax in januari 2023 is hij naar de Verenigde Arabische Emiraten gegaan.

🚨🇩🇪 EXCL | Alfred #Schreuder is een kandidaat om Sandro #Wagner te vervangen als assistent-coach van @DFB_Team!



Julian Nagelsmann heeft al gesproken met de Nederlander, die nog steeds onder contract staat bij Al-Nasr (VAE).

De uitkomst is nog open - Schreuder heeft naar verluidt nog andere aanbiedingen… pic.com/Q77ExVSXZX — Florian Plettenberg (@Plettigoal) 25 april 2025

Sindsdien heeft Alfred Schreuder enkele maanden Al-Ain geleid voordat hij het roer overnam bij Al-Nasr, waar hij momenteel nog steeds werkzaam is. Maar nu zou hij mogelijk een heel andere uitdaging aangaan. Volgens Sky Germany wil Julian Nagelsmann hem namelijk integreren in de staf van het Duitse nationale team.

In juni zal Sandro Wagner zijn functie als assistent-coach neerleggen na de finale van de Nations League. Nagelsmann wil hem vervangen door Alfred Schreuder, die reeds in Duitsland heeft gewerkt bij TSG Hoffenheim.

Het was ook bij Hoffenheim dat Nagelsmann en Schreuder elkaar leerden kennen: de voormalige coach van Brugge was daar assistent van Julian Nagelsmann gedurende 77 wedstrijden.