'Club Brugge en Anderlecht willen elkaar de loef afsteken voor gedroomd profiel'

Zowel Club Brugge als RSC Anderlecht zouden bij de teams zijn die wel wat zien in Aleksandar Stanković. Die speelde dit seizoen op uitleenbasis van Internazionale voor Luzern.

Hij maakte er heel wat indruk en is zelfs genomineerd voor het elftal van het jaar in de Zwitserse competitie. De verdedigende middenvelder speelde 33 wedstrijden bij zijn team en scoorde daarin drie keer, terwijl hij ook twee assists gaf.

#Inter loanee, Aleksandar Stanković (19), has been nominated for the Swiss Super League 'Golden Eleven', the best XI of the 2024/25 season! 🇷🇸



One of the best midfielders in Switzerland! 💪✨ pic.twitter.com/DoOIx9KqzK