Jonge Belg (ex-Anderlecht en Beerschot) wordt kampioen na zijn eerste seizoen in het buitenland, maar niet alles loopt zo vlot...

Belangrijk moment voor Simion Michez. De jonge verdediger, die werd opgeleid in Neerpede, verliet Beerschot afgelopen zomer voor Slavia Praag, en is nu kampioen van Tsjechië.

Slavia Praag heeft afgelopen zaterdag een glansrijke overwinning behaald op het veld van Sigma Olomouc (0-5) en daarmee zijn 8e Tsjechische landstitel binnengehaald. Een titel waar een jonge Belg aan heeft bijgedragen, al stond hij niet meen in de schijnwerpers:: Simion Michez (23 jaar).

Michez speelde een volledig seizoen bij RSCA Futures in de Challenger Pro League, van 2022 tot 2023. Vervolgens tekende hij bij Beerschot, destijds nog in 1B, en bevestigde daar zijn talenten door 37 wedstrijden te spelen, 8 doelpunten te scoren en 4 assists te geven bij de Ratten.

Maar in plaats van dit seizoen de Jupiler Pro League te ervaren, koos Michez voor een buitenlandse uitdaging. Slavia Praag legde afgelopen zomer 2,2 miljoen euro op tafel om hem over te nemen. In Tsjechië kende de vleugelverdediger enkele moeilijkheden ondanks een veelbelovende start.

Michez speelde 15 wedstrijden in alle competities, inclusief 7 Europa League-wedstrijden. Ironisch genoeg was de enige wedstrijd die hij daar op de bank doorbracht... tegen Anderlecht.

Helaas voor Michez verliep het einde van het seizoen minder goed: de afgelopen weken is de voormalige Belgische U17-international (later opgeroepen voor de U23 van Kameroen, maar niet gespeeld) naar de B-kern gestuurd. Maar de voormalige speler van Anderlecht en Beerschot heeft dit seizoen toch genoeg gespeeld om kampioen te worden met de rest van Slavia...