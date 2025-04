Bekerfinale wordt cruciaal voor Club Brugge: "Sleutelmoment voor titelstrijd"

Volgens analist Marc Degryse is Club Brugge nog altijd volop in de running voor de landstitel, maar ligt de druk nu wel volledig op de schouders van blauw-zwart. Hij denkt dat de bekerfinale essentieel wordt om het vertrouwen te behouden in een goede afloop.

Degryse zag dat Club in de dubbele confrontatie tegen Union net dat tikkeltje extra miste om het verschil te maken. "Ze waren niet dominant genoeg, en dat geldt zeker ook voor Hans Vanaken. Zowel donderdag als zondag kon hij zijn stempel niet genoeg drukken", aldus Degryse in HLN.

En nu blijkt die Vanaken ook nog geblesseerd en is het afwachten of hij deze week fit geraakt. Toch verwacht Degryse niet dat de 1 op 6 tegen Union diepe mentale sporen zal nalaten. "Deze spelersgroep is mentaal sterk genoeg. Ik zie hen donderdag tegen AA Gent gewoon winnen en goed voorbereid aan de bekerfinale beginnen."

In zijn analyse viel ook de keuze van coach Nicky Hayen op om Chemsdine Talbi links te posten. "Op zich geen slechte beslissing", aldus Degryse, "maar Talbi is gevaarlijker op rechts, waar hij zijn diepgang beter kan benutten. Tzolis zie ik dan liever vanaf links naar binnen komen."

Degryse erkent dat Union na de dubbele ontmoeting met Club licht in het voordeel is in de titelstrijd. "Ze staan bovenaan en houden alles in eigen handen. Maar de play-offs blijven onvoorspelbaar, en Club is nog niet uitgeteld."

Alles zal dus afhangen van hoe Club Brugge de komende week doorkomt. "De bekerfinale tegen Anderlecht wordt een sleutelmoment. Winnen ze die, dan kan dat hen net de boost geven die nodig is om met een goed gevoel de laatste rechte lijn van de titelstrijd in te gaan", besluit Degryse.