'Sneller dan verwacht terug in België? Twee grote clubs uit de Jupiler Pro League springen op de kar voor Lokonga'

Sambi Lokonga zal volgend seizoen zo goed als zeker niet bij FC Sevilla spelen. De kans dat hij terug naar de Jupiler Pro League komt is bestaande.

The Daily Mirror is overtuigd dat Sambi Lokonga volgend seizoen niet meer bij FC Sevilla zal spelen. Hij werd dit seizoen uitgeleend aan de Spaanse club.

Maar aan interesse voor Lokonga is er alvast geen gebrek. En die komt ook uit ons land. Bronnen bij Arsenal spreken van interesse uit Anderlecht en Brugge.

Het voorbije seizoen van Lokonga was zeer wisselvallig. Heel wat blessureleed zorgde ook voor de nodige problemen. Daardoor speelde hij slechts 20 wedstrijden in La Liga en enkele partijen in de beker.

Op dit moment is onze landgenoot out voor de rest van het seizoen. Een tegenvaller, want Lokonga had zelf gehoopt het seizoen op een positieve manier af te sluiten, nadat hij al mooie dingen liet zien.

Een terugkeer naar België zou hem een ​​ideaal platform kunnen bieden om weer op te bloeien. Het is nu nog maar de vraag of Anderlecht, zijn opleidingsclub, of Club Brugge erin zullen slagen om de speler te overtuigen om zijn koffers richting ons land te pakken.