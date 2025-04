Besnik Hasi moest toegeven, al deed hij dat echt niet graag: één speler bij Anderlecht krijgt priviléges

Besnik Hasi heeft zijn basiselftal gevonden bij Anderlecht. Opmerkelijk daarbij is dat hij van César Huerta een centrale middenvelder maakte, om steun te geven aan Kasper Dolberg. De meer logische positie-invulling was echter Thorgan Hazard geweest. Maar aan hem moest hij concessies geven.

Hasi is een trainer die erop hamert dat zijn spelers de tactische richtlijnen op elk moment respecteren. En daar zat het probleem met Hazard: hij wordt niet graag in een keurslijf gestoken. Thorgan voetbalt op instinct en duikt op waar hij denkt dat hij nodig is.

Hasi moest Hazard leren begrijpen

Is dat op de flank of net voor de verdediging... hij loopt waar de bal is. En dat zorgde bij Hasi voor wat frustraties. Toen we hem onlang vroegen of Hazard de vrijheid kreeg die hij wou, keek hij maar bedenkelijk. Dat was nog voor de matchen tegen Gent en Hasi antwoordde ons: "Al mijn spelers krijgen vrijheid, binnen bepaalde grenzen."

Maar een paar dagen later kwam er toch een gesprek tussen de coach en zijn meest creatieve speler. Die gaf aan dat hij het spelplezier moest terugvinden en dat hij dat niet kon als hij gebonden was aan één positie. Hasi begreep het, maar zat met een dilemma. Deels omwille van Hazard smeet hij ook zijn systeem met drie centrale verdedigers overboord.

Zo kon hij een extra man op het middenveld zetten en Hazard laten zwerven, zoals hij zo graag doet. Op rechts loopt er met Maamar immers een jongen met drie longen, die wel de hele match de flank kan afgaan, waardoor het niet zo erg is als Hazard daar zijn plek verlaten heeft.

Huerta is tactisch stuurbaarder

Waarom dan Hazard niet centraal zetten? Omdat Hasi daar wel tactische discipline eist. Hazard heeft de neiging om overal op het veld de actie te willen maken en dat liep al een paar keer verkeerd af. Huerta heeft het loopvermogen en doet wat Hasi vraagt.

Maar het is dan ook cruciaal voor Anderlecht dat Hazard zich goed in zijn vel voelt en vertrouwen heeft. Met die bekerfinale binnen een week is het ook nog niet zeker of hij donderdag in Antwerp op het veld zal staan als basisspeler, zo belangrijk is hij.

We mogen immers wel veronderstellen dat Hasi zijn basiselftal gevonden heeft. En daarin heeft Hazard duidelijk priviléges gekregen. Niet makkelijk voor Hasi, die liever afgelijnde posities heeft, maar alles 'for the greater good'.