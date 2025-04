Hij kent de topper goed: de scheidsrechter van de finale van de Beker van België tussen Club Brugge en Anderlecht is bekend

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jasper Vergoote zal de leiding hebben over de finale van de Beker van België tussen Club Brugge en Anderlecht. Op zondag fluit hij de wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion.

Zondag zal RSC Anderlecht ongetwijfeld de belangrijkste wedstrijd van zijn seizoen spelen: de bekerfinale tegen Club Brugge. Er staat veel op het spel.

Het is de wedstrijd waarin RSCA zijn ticket voor Europa kan veiligstellen. Om dit te doen, moeten de troepen van Besnik Hasi blauw-zwart verslaan na vijf opeenvolgende nederlagen tegen hen.

De eerste drie ontmoetingen van het seizoen tussen de twee clubs werden gefloten door dezelfde man: Jasper Vergoote. De Brusselaars verloren drie keer, zonder dat de arbitrage het middelpunt van discussie was.

Het is dus vrij logisch dat de 33-jarige scheidsrechter opnieuw is aangesteld voor de bekerfinale. Hij zal worden geassisteerd door Michael Geerolf en Martijn Tiesters, terwijl Nicolas Laforge de vierde official zal zijn.

De wedstrijd belooft intens en levendig te worden, dus de taak van de arbitrage zal van cruciaal belang zijn. Hun doel zal zijn om deze finale te fluiten zonder dat er na het laatste fluitsignaal over hen wordt gesproken.