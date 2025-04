Leander Dendoncker legt de vinger op de wonde: "Geen twee keer met dezelfde ploeg"

RSC Anderlecht pakte op bezoek bij KAA Gent de drie punten. De vierde plaats lijkt zo steeds meer een zekerheid te gaan worden voor paars-wit. Met dank aan Leander Dendoncker, die toch wel een knappe spitsengoal wist te maken.

Leander Dendoncker pakte uit met een echte spitsengoal tegen KAA Gent, door zijn rechtstreekse tegenstander af te houden en dan overhoeks voorbij Tom Vandenberghe te trappen.

Eindelijk 6 op 6 in de 4-3-3

Maar misschien nog belangrijker dan zijn doelpunt: er staat stilaan een ploeg bij RSC Anderlecht. Na moeilijke weken werd eindelijk eens een 6 op 6 gepakt en ook met een vaste structuur op het middenveld.

Met Dendoncker ook op dat middenveld, naast Huerta en Verschaeren. “Ik denk dat we in de competitie geen enkele wedstrijd twee keer met dezelfde ploeg zijn gestart. Dat maakt het niet makkelijk."

Te wisselvallig in reguliere competitie?

"We zitten ook al aan de derde trainer dit seizoen. We bouwen aan automatismen en dat lukt steeds beter. Het was te wisselvallig dit seizoen en ook voor mij was het niet makkelijk", aldus Dendoncker na de 0-1 bij KAA Gent.

"Er was geen continuïteit, ook niet voor mij. Eerst moest ik op het middenveld spelen, de week nadien was ik nodig als verdediger. Het was niet makkelijk, met een ploeg die altijd werd omgegooid en drie coaches doorheen het jaar."