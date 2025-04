Nog meer slecht nieuws voor Besnik Hasi: deze belangrijke pion speelt de bekerfinale sowieso niet

Anderlecht zal nog steeds ernstig verzwakt zijn wanneer ze Club Brugge uitdagen in de finale van de Belgische Beker. Bovendien mogen ze deze donderdag geen extra speler verliezen tegen Antwerp.

Al enkele weken lijken de persconferenties van Besnik Hasi steeds meer op medische verslagen. Een hoop spelers zijn geblesseerd en de coach van paars-wit moet het doen met een uitgedunde groep.

We hebben het al lang begrepen, Jan Vertonghen zal geen belangrijke rol meer spelen op het veld tot het einde van het seizoen. De meest ervaren speler in de geschiedenis van de Rode Duivels zal waarschijnlijk afscheid nemen tijdens de laatste wedstrijd, maar hij is niet in staat om zijn plaats in het centrum van de verdediging in te nemen.

Ook de grote vrees van de Brusselse club wordt steeds meer bevestigd: na zijn terugkeer aan het einde van de reguliere competitie maar opnieuw geblesseerd bij de start van de Champions' Play-offs, zal Mario Stroeykens niet klaar zijn voor de selectie voor de bekerfinale.

Sardella zal waarschijnlijk ook de bekerfinale missen

Onder de mogelijke basisspelers hoopte Besnik Hasi op zijn minst Killian Sardella terug te krijgen om zijn rechterflank te versterken. Maar volgens het Nieuwsblad traint de rechterverdediger nog steeds niet met de groep en zal hij niet in staat zijn om zijn plaats in te nemen.

Hasi zal dus hoogstwaarschijnlijk moeten vertrouwen op dezelfde kern die net tweemaal KAA Gent heeft verslagen. In de hoop dat donderdag, tegen Antwerp, geen nieuwe geblesseerden vallen.