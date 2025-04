Antwerp-aanhang zitten met zeer wrang gevoel voor wat komt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondag staat de bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht op het programma. Dat zorgt voor een zeer wrang gevoel bij Royal Antwerp FC.

De bekerfinale van dit jaar zorgt voor een heel vervelend gevoel bij al wie Royal Antwerp FC genegen is. En daar is RSC Anderlecht de grote schuldige van.

“Ook ik denk nog altijd aan die bal van Leoni, die een reactie van Odoi uitlokte met de rode kaart tot gevolg”, vertelt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Eigenlijk mocht Anderlecht volgens de analist nooit de finale gehaald hebben. “Bleef Antwerp daar met elf staan, dan trok het zondag voor het derde jaar op rij naar de Heizel.”

Het is nu anders uitgedraaid, maar het blijft tot een wrang gevoel. Bovendien is Goots ook niet overtuigd dat Anderlecht zomaar een vogel voor de kat is tegen Club Brugge.

“In de coronafinale van 2020 dacht ook níémand dat Antwerp Club kon kloppen, met een keeper in de goal (Davor Matijas, red.) die nog nooit had gekeept voor het eerste elftal. Er kan in zo’n finale veel gebeuren, al geef ik Club toch zeventig procent kans”, besluit hij.