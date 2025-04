Bij KAA Gent zijn ze nog altijd boos na duel met Anderlecht: moest goal Dendoncker afgekeurd worden?

KAA Gent rechtte zijn rug in het tweede duel tegen RSC Anderlecht. Toch werd er opnieuw verloren, zei het nu wel maar met één goal verschil.

KAA Gent kreeg vorig week voetballes op bezoek bij RSC Anderlecht. De Buffalo’s kregen maar liefst vijf goals om de oren. Het tweede duel, in eigen huis, liep veel beter. Tot Samoise van het veld gestuurd werd.

“We zijn op het veld gekomen met het gevoel dat we hen overal gingen opjagen en telkens opnieuw onder druk zouden zetten. Je moet hen in de fout duwen, want dat deden ze ook met ons”, vertelt Leonardo da Silva Lopes aan Het Nieuwsblad.

De centrale middenvelder was ontgoocheld over de scheidsrechter, het resultaat en de goal van Leander Dendoncker. Vooral de scheids moest het ontgelden. “De ref gaf ons veel te gemakkelijk gele kaarten. Zowel die van mij als de eerste van Matisse was veel te licht.”

Moest goal van Dendoncker afgekeurd worden?

De rode kaart van Samoise brak het ritme van KAA Gent. “Akkoord, wij maakten enkele overtredingen, maar dat was gewoon hoe de match verliep. Zij hebben ook overtredingen begaan maar slikten amper fouten of kaarten.”

De Silva Lopes vindt ook dat er een reukje zat aan het doelpunt van Dendoncker. “Hij hield me vast. Dat speelde een grote rol, want op die manier was hij in staat om te draaien. Ik zei dat ook tegen de ref maar het maakte blijkbaar niets uit”, besluit hij.