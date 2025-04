Wat als Genk helemaal kopje onder gaat? De Condé duidelijk over ontslag Fink

KRC Genk stond het hele seizoen nagenoeg aan de leiding. De laatste weken liep het echter een pak minder.

Nog vier matchen staan er op de agenda voor de ploegen in de Champions’ Play-offs. Het is uitkijken of KRC Genk nog kan rechtveren na de heel moeilijke periode die de ploeg de voorbije weken kende.

Het zou zelfs kunnen dat er nog een 0 op 12 volgt, waardoor de Limburgers zouden eindigen met een 1 op 24. Head of Football Dimitri De Condé is alvast duidelijk dat dit niet tot een ontslag van trainer Thorsten Fink zal leiden.

“200 procent. Anders zou het wel héél kortzichtig zijn”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “Thorsten wist dat deze play-offs een zware opgave gingen zijn - ondanks onze goede eerste zeven maanden. Je blaast Club en Union niet zomaar weg.”

Volgens De Condé is het ongelofelijk wat Fink al gerealiseerd heeft. “Hij is de juiste man op de juiste plaats. De club heeft hem superhard nodig. Ik kijk nu al uit naar volgend seizoen, want er zit nog veel rek op deze selectie met deze coach.”

Genk zat diep, de ploeg kwam vorig seizoen niet meer aan voetballen toe. “Er was bovendien een trainersissue in volle play-offs (Vrancken en AA Gent, red.), waardoor er vertrouwensbreuken ontstonden tussen bestuur - inclusief mezelf - en spelers. Als je dan ziet hoe Thorsten met zijn positivisme de boel heeft rechtgetrokken…”