Kassa kassa: 'Nieuwe absolute grootmacht klopt aan voor sterkhouder Club Brugge'

Club Brugge wil boter bij de vis. Vijftien miljoen euro lijkt een absolute bodemprijs voor De Cuyper, die zich dit seizoen helemaal als een sterkhouder heeft weten op te werpen bij blauw-zwart.

Vorige week kwam nog naar buiten dat er interesse is van de Franse grootmacht PSG. Eerder hadden ook diverse Italiaanse en Engelse clubs zich al weten te melden voor De Cuyper in Brugge.

En nu mag ook ... Liverpool daarbij gerekend worden. Volgens Anfield Watch is hij zelfs een pion die heel hoog op het verlanglijstje is gekomen. Een linksback is een van de profielen die de Engelse kampioen graag zou willen.

🇧🇪 Understand Maxim De Cuyper is an option for Liverpool this summer.



The club’s scouts have been following him for a while.



The left-back has impressed with his performances in the #UCL this season.



🔗More info here: https://t.co/LziPBF8lbO pic.twitter.com/SKANknZ9H7