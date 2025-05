Patro Eisden doet heel goede zaak in eerste finaleduel van Promotion Play-offs

Lokeren-Temse en Patro Eisden werkten het eerste duel af in de finale van de Promotion Play-offs. De bezoekers sleepten de zege in de wacht.

Lokeren-Temse en Patro Eisden staan oog in oog met elkaar, om een finaal barrageduel tegen de nummer twee uit de Relegation Play-offs van de Jupiler Pro League af te dwingen.

Aardig wat volk op Daknam, wat min of meer voor een cupsfeer zorgde. De thuisploeg nam de wedstrijd in handen en kon dreigen via enkele vrije trappen, maar Patro hield de boel goed gesloten.

Er volgden wat kansjes over en weer, maar iets na het half uur was het prijs voor de bezoekers. Abid vond in de omschakeling Bammens aan de tweede paal en die knalde direct in doel.

Op het uur ging Ché in de fout op Boujouh. De scheidsrechter twijfelde niet en legde de bal op de stip. Ntamach nam die en met wat geluk belandde de bal via de keeper en de paal in doel.

Het bleef over en weer gaan. Een kwartier konden de bezoekers een gelijkaardig actie als in de eerste helft op poten zetten. Abid zette opnieuw voor en Bammens scoorde zijn tweede van de middag.

Het bleef bij 1-2, waardoor Patro Eisden een goede zaak doet richting het beslissende duel. Volgende week zondag wordt die match afgewerkt.