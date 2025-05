Dat moet een JPL-coach niet proberen: José Mourinho laat zich helemaal gaan na nederlaag van Fenerbahçe en doet zeer straffe uitspraak

Fenerbahçe verloor zondagavond met 0-1 van Besiktas in de Turkse competitie. Na afloop deed José Mourinho een serieuze uitspraak.

Fenerbahçe heeft zondag niet kunnen winnen van Besiktas. Het werd 0-1, waardoor een titel nu bijna onmogelijk lijkt voor de ploeg van José Mourinho.

Galatasaray staat acht punten voor op Fenerbahçe met nog vier speeldagen te gaan en dus lijkt de strijd over te zijn. Mourinho toonde na afloop respect voor zijn tegenstander, maar zeker niet voor de arbitrage.

"Er was maar een ploeg die vandaag de wedstrijd wilde winnen. Daarom denk ik niet dat we de nederlaag verdienden vandaag. Natuurlijk feliciteer ik Besiktas, maar we moeten ook telkens weer over dezelfde zaken praten...", begon hij volgens Het Nieuwsblad, voor hij los ging over de refs.

"Hoe vaak hebben we nu niet gezien dat dezelfde strafschop die vandaag werd gegeven, niet aan ons werd gegeven? Ik word er echt moe van om er steeds over te praten, want het verandert niets."

"Ik denk dat de eindstand van deze competitie al vaststond, voordat de competitie überhaupt begon. Natuurlijk waren wiskundig gezien onze nederlagen in de laatste thuiswedstrijden doorslaggevend, maar het einde van deze competitie was al lang duidelijk", besluit de Portugese coach. Mag hij zich aan een sanctie verwachten? Als een JPL-coach dit probeert zijn er duidelijke gevolgen...