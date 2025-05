Jacky Matthijsen raadt STVV aan deze drie spelers van Beerschot binnen te halen

STVV heeft afgelopen weekend een goede zaak gedaan. Het won van Beerschot en staat zo een stap dichter bij het behoud.

Nadat Cercle Brugge zaterdag verloor van KV Kortrijk kon STVV zondag een heel goede zaak doen door Beerschot te kloppen. En dat gebeurde ook. Voor Jacky Mathijssen heeft STVV het nu allemaal in eigen handen, zelfs als het volgend weekend alsnog fout zou lopen.

“Ze krijgen nu twee matchballen om het af te maken. Volgende week op Kortrijk of nadien in de barrages tegen Patro of Lokeren-Temse. Ik zie het dus wel goedkomen met de Kanaries”, vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Maar STVV moet zo snel mogelijk ook starten met de uitbouw van de ploeg voor volgend seizoen, eens het behoud helemaal zeker is, gaat Matthijsen verder. Hij tipt zelfs drie spelers van Beerschot.

“Tom Reyners, die einde contract is. Antoine Colassin, ook einde contract en iemand die een geweldig spitsenduo zou kunnen vormen met Bertaccini. En de jonge doelman Emile Doucoure, die op zijn zeventiende toont dat hij heel wat in zijn mars heeft”, klinkt het.

STVV mag volgens hem niet twijfelen om deze jonge Belgische spelers, die toch ervaring hebben, maar ook veel groeimarge nog, binnen te halen. Maar eerst wachten tot het behoud helemaal officieel is nog...