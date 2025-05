KV Kortrijk degradeert na 17 seizoenen weer naar de Challenger Pro League: CEO zet volgende doel klaar, en dat is niet meteen weer promoveren

KV Kortrijk zal samen met Beerschot rechtstreeks degraderen naar de Challenger Pro League. CEO Pieter Eecloo liet zich uit over de degradatie die de club "niet verdiende".

Na de overwinning van STVV tegen Beerschot is het zeker: KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League. Dit na 17 opeenvolgende seizoenen op het hoogste niveau.

Afgelopen seizoen kwamen de Kerels al gevaarlijk dichtbij en moesten ze barragewedstrijden spelen tegen Lommel SK. Dit seizoen zullen ze voorlaatste eindigen in de Jupiler Pro League wat rechtstreekse degradatie betekent.

CEO Pieter Eecloo vindt de degradatie niet verdiend. "We hadden een ploeg om in eerste klasse te blijven. We wisten dat er samen met Beerschot sowieso een ploeg zou zakken die dat niet verdiende. En nu is het verdict gevallen", zei hij bij Sporza.

Er was uiteraard nog even hoop, al was de club hier ook op voorbereid. "We zijn ook al een paar maanden bezig met 2 scenario's voor volgend seizoen. Het was niet verstandig geweest als we niet met een plan B bezig waren geweest."

"Nu is het even pijnlijk, maar vanaf morgen kijken we weer naar de toekomst. Het doel is om een zo competitief mogelijke ploeg voor 2e klasse te bouwen", besluit Eecloo met een duidelijk doel. Hij wil niet meteen gezegd hebben dat het de ambitie is om volgend seizoen weer te promoveren.