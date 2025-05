Was dit de laatste druppel? Didier Lamkel Zé doet het gewoon weer met nieuwe frats, STVV-coach Wouter Vrancken reageert meteen heel duidelijk

Didier Lamkel Zé zal niet meer veranderen, dat is duidelijk. De Kameroener heeft zich opnieuw niet populair gemaakt bij STVV.

Didier Lamkel Zé heeft zich weer laten opmerken op een negatieve manier. Na het ontslag van Felice Mazzu mocht hij weer bij de groep aansluiten, maar afgelopen weekend maakte hij zich opnieuw niet populair.

STVV won met 2-1 van Beerschot waardoor het KV Kortrijk veroordeelde tot degradatie en op die manier ook zelf de leiding nam in de Promotion Play-offs. Een opvallend beeld was dat Lamkel Zé besloot om in minuut 87 naar de kleedkamers te vertrekken.

"Ik wil jongens zien die hun truitje nat willen maken voor de club", vertelde Wouter Vrancken volgens Sporza. "Als je dat niet wil, dan zet je jezelf buiten de groep. Je zag het verschil met vorige week. Hoe ook de jongens voorin hard werkten en ook defensief hun job deden. Dat zegt genoeg."

Het gevoel in de groep lijkt in orde te zijn, maar er kan niet naast de nieuwe frats van Lamkel Zé gekeken worden. "Het is ook heel simpel: sommige dingen lossen zichzelf op."

"We zullen zien hoe de reactie is, maar als ik mijn geld moet zetten op "ja" of "neen" dan weet ik het wel. Maar we zullen zien de volgende dagen", besluit Vrancken.