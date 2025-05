Wat moet Anderlecht doen met Besnik Hasi? Patrick Goots zegt waar het op staat

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De trainerswissel bij RSC Anderlecht heeft niet het gewenste effect gehad. RSC Anderlecht greep zondag naast de Croky Cup.

Toen RSC Anderlecht vlak voor de start van de Champions’ Play-offs David Hubert aan de deur zette en Besnik Hasi binnenhaalde was er één groot doel.

Het bestuur van paarswit wou ervoor zorgen dat de trainer een nieuw elan bracht om zo de bekerfinale tegen Club Brugge te winnen.

Maar van een schokeffect was er zeker geen sprake. In de play-offs begon Hasi met drie nederlagen op een rij en tijdens de bekerfinale was zijn ploeg aanvallend zeer onmondig.

Hasi heeft een contract tot het einde van dit lopende seizoen en de vraag is dan ook wat Anderlecht moet doen als die overeenkomst erop zit. Patrick Goots is duidelijk.

“Ik weet niet of hij de juiste man is voor de toekomst”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. “Ik vond hem gisteren langs de zijlijn weer hevig te keer gaan tegen zijn spelers en fel discussiëren met de scheidsrechters.”

Voor zijn woede-uitbarstingen heeft Hasi zich al verontschuldigd, enkele weken geleden. Heel wat fans stellen zich de vraag of die manier van werken wel past bij de club.