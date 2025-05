Aanvaller maakt opvallende overstap naar Lierse, ondanks eerdere handtekening bij andere club

Cedric Van Meirvenne heeft zijn succesvolle seizoen bij KRC Gent omgezet in een mooie transfer naar Lierse. De 20-jarige linkerflankspeler sluit zich zo vanaf volgend seizoen aan bij de Pallieters.

Het leek eerst dat Van Meirvenne zijn carrière voort zou zetten bij Knokke, waar hij in januari tekende. Echter, de overeenkomst zou geannuleerd worden als een club uit de Jupiler Pro League of de Challenger Pro League zich zou melden. Dat gebeurde al snel, want een maand later nam Lierse contact op.

"Half maart zaten we voor het eerst samen. Een maand geleden hebben we dan een overeenkomst bereikt”, vertelt Meirvenne in De Gazet van Antwerpen.

Voor Van Meirvenne is de keuze voor Lierse dan ook logisch. Hij gelooft dat de club hem de nodige speelkansen zal bieden.

“Voor mij is Lierse de perfecte optie want ik heb het gevoel dat ik er zeker speelkansen zal krijgen. Garanties krijg je natuurlijk nooit, maar tijdens onze gesprekken kreeg ik echt een goed gevoel."

Met de transfer naar Lierse in het vooruitzicht, kijkt Van Meirvenne vol vertrouwen naar de toekomst. Hij weet echter dat er nog werk te verrichten is. "Werkpunten? Ik moet misschien nog iets meer doelgericht zijn en mag nog wat meer aandacht besteden aan pressing", besluit de aanvaller.