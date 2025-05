Silvio Proto is snoeihard na verloren bekerfinale: "Dit is mijn Anderlecht niet meer"

Na de verloren bekerfinale klinkt de kritiek op Anderlecht luider dan ooit. Ex-doelman Silvio Proto spaart zijn voormalige club niet.

Anderlecht verloor de bekerfinale en pakte op manier alweer geen prijs. Het zorgt voor grote frustraties bij de supporters, maar ook bij ex-spelers die met lede ogen toekijken.

Silvio Proto stond in totaal 372 keer in doel bij Anderlecht. Op dit moment kan de Belg zichzelf zelfs niet meer identificeren met paars-wit.

"Ik herken me niet in deze club, dit is mijn Anderlecht niet meer. Anderlecht moet elk jaar meedoen voor de titel. Met Van Holsbeeck was je om de twee jaar kampioen", zei hij bij Dans le Vestiaire, van RTL.

"Als we in de Champions League speelden, zaten de cijfers goed; zo niet, dan verkochten we één of twee spelers", herinnert hij zich. Tegenwoordig loopt het helemaal anders.

"Als je de transferhistoriek van inkomende en uitgaande spelers bij Anderlecht van de afgelopen zeven jaar bekijkt, dan word je daar eerlijk gezegd bang van", besluit Proto. Er zal iets moeten veranderen, dat is duidelijk.