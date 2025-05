'Voormalige coach van onder meer Club Brugge en KRC Genk gaat weer in België aan de slag'

RAEC Mons probeert een nieuwe bladzijde om te slaan na een instabiele periode. Een ervaren trainer, goed bekend in België, zou binnenkort aan het roer kunnen komen.

RAEC Mons komt uit een woelige periode. Nadat ze Dante Brogno het schip zagen verlaten en de leiding van het team tijdelijk aan Luigi Nasca overlieten, is de club op zoek naar een nieuwe impuls. De supporters wachten vol ongeduld op een sterke persoonlijkheid die het team duidelijke richting kan geven en die streeft naar meer stabiliteit.

Volgens La Dernière Heure lijkt de club in te zetten op een trainer met een indrukwekkend palmares, iemand die zowel zijn ervaring in de Jupiler Pro League als in 1B kan laten gelden. Na enkele weken zou de club uit Bergen eindelijk zijn hoofdtrainer hebben gevonden.

Het zou gaan om Emilio Ferrera, een bekende naam in het Belgische voetbal. Met ervaring bij clubs als La Louvière, Dender, Genk en Club Brugge, heeft de trainer een scherpe kennis van het nationale voetbal.

Sinds zijn vertrek bij KAA Gent als Hoofd Jeugdopleiding eind 2024, bleef Ferrera in de schaduw. Voor Mons, waar de passie smeekt om aangewakkerd te worden, zou hij een ideale aanwinst zijn.

De club heeft nog niets officieel bevestigd, maar de signalen zijn duidelijk: er wordt een krachtige keuze gemaakt. Als de komst van Emilio Ferrera wordt bevestigd, is het veel meer dan alleen een verandering van trainer die plaatsvindt.