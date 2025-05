Noa Lang wordt gewoon met de grond gelijk gemaakt in talkshow: "Je moet hem gewoon snel kwijt"

Noa Lang blijft voor beroering zorgen in Nederland. Tijdens het praatprogramma Vandaag Inside kregen de analisten het weer op hem gemunt, en de kritiek was deze keer bijzonder scherp.

Hoewel Lang een belangrijk onderdeel is van het succesvolle PSV van Peter Bosz, blijft zijn gedrag stof tot discussie geven. Zijn fratsen op en naast het veld roepen vragen op bij analisten als Wilfred Genee en Valentijn Driessen. Zij nemen geen blad voor de mond als het over de ex-speler van Club Brugge gaat.

Een opvallend voorval tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard deed opnieuw de wenkbrauwen fronsen. Alle PSV-spelers kwamen met een mascotte het veld op, behalve Noa Lang. Aan zijn zijde liep geen kind mee, wat voor veel speculatie zorgde in de Nederlandse media.

Genee vond de situatie tekenend: “Over die Noa Lang moet je eerlijk zijn: het is gewoon een lastige jongen.” Driessen ging nog verder en stelde dat PSV hem zo snel mogelijk moet verkopen. “Je moet hem gewoon snel kwijt", klonk het onomwonden.

De afwezigheid van een mascotte werd door het duo haast belachelijk gemaakt. “Misschien wilde geen enkel kind met hem meelopen", grapte Genee. Driessen deed er nog een schepje bovenop: “Misschien is het meisje wel gevlucht? Dat is toch raar?”

Ondanks de kritiek lijkt Noa Lang klaar voor een volgende stap in zijn carrière. Een toptransfer lonkt komende zomer, al is het maar de vraag of hij zijn imago kan afschudden. Met Lang is het duidelijk: saai wordt het nooit.