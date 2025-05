Spaanse kranten zien complot in uitschakeling Barcelona en verwijzen naar ref als 'agent' van Inter-fan en... FIFA-baas Gianni Infantino

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De uitschakeling van FC Barcelona in de halve finale van de Champions League tegen Internazionale zorgt voor ophef in de Spaanse pers. Vooral de rol van scheidsrechter Szymon Marciniak en assistent-VAR Pol van Boekel wordt zwaar in twijfel getrokken.

Meerdere Spaanse kranten suggereren zelfs dat er sprake is van een bewuste benadeling van Barça. Sport spreekt van een “schandalig optreden” van Marciniak. Volgens de krant werden bijna alle betwiste beslissingen in het voordeel van Inter genomen. Daarbij verwijst men onder meer naar de niet-gefloten penalty voor Lamine Yamal en de strafschop die Barça tegen kreeg na een duel tussen Cubarsí en Lautaro Martínez. Mundo Deportivo gaat nog een stap verder en wijst met de vinger naar de FIFA. De krant suggereert een vooropgezet plan, waarbij voorzitter Gianni Infantino Internazionale in de finale wilde. Daarbij wordt subtiel verwezen naar Marciniaks vermeende affiniteit met Real Madrid en de omstreden reputatie van VAR Van Boekel. Volgens Mundo Deportivo was er geen enkele VAR-beslissing in het voordeel van Barcelona. Ze spreken van “een boodschap die begrepen was” door de scheidsrechters, met als doel Inter koste wat het kost naar de finale te loodsen. Dat voedt bij de Catalaanse media het wantrouwen in de onpartijdigheid van de UEFA en FIFA. De krant herinnert ook aan eerdere frustraties rond Van Boekel, die als VAR betrokken was bij een eerdere controversiële wedstrijd tussen Barça en Inter. Dat hij nu opnieuw beslissingen nam in het nadeel van de Catalanen, wordt als verdacht gezien. Ook buiten Spanje klonk kritiek. Arsène Wenger, ex-trainer van Arsenal en tegenwoordig verbonden aan de FIFA, uitte op beIN SPORTS zijn ongenoegen over de penalty die Inter kreeg. Volgens hem was de tackle van Cubarsí gewoon correct en werd die verkeerd beoordeeld door het gebruik van slow motion-beelden. De Spaanse kranten lijken dus niet alleen ontgoocheld over de uitschakeling van hun club, maar ook diep wantrouwend tegenover de bedoelingen van de voetbalinstanties. De uitspraken en insinuaties wijzen erop dat men in Catalonië gelooft dat de arbitrage bewust tegen Barcelona werkte.