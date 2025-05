De Bruyne heeft zes goeie redenen om voor Napoli te kiezen... al zal hij ook water bij de wijn moeten doen

Kevin De Bruyne is momenteel waarschijnlijk één van de meest gewilde voetballers op de planeet. De bijna 34-jarige middenvelder is gratis op te halen en bewees al dat hij veel teams nog grote diensten kan bewijzen. Maar Napoli - dat onlangs op de proppen kwam - ligt in pole position.

En dat hoeft niet vreemd genoemd te worden. Er zijn immers veel redenen waarom KDB voor de club van Romelu Lukaku zou kiezen, de club waar goeie vriend Dries Mertens ook een icoon werd. Band met de regio De familie De Bruyne heeft een bijzondere band met de streek rond Napels. Kevin trouwde jaren geleden met zijn vrouw Michèle in Sorrento, met uitzicht op de Vesuvius. Het zou dus niet vreemd zijn dat Napels aanvoelt als vertrouwd terrein. Speelmaat Lukaku Met Romelu Lukaku als spits bij Napoli is er een potentiële sportieve en persoonlijke klik. De Bruyne en Lukaku hebben een geschiedenis samen op en naast het veld, wat de overstap aantrekkelijker kan maken. De kans om opnieuw de kleedkamer te delen met een ploegmaat die hetzelfde denkt over voetbal en privé zal zeker meespelen. Champions League-ambitie De Bruyne is nog lang niet uitgeblust. Hij wil op topniveau blijven presteren, zeker met het oog op het WK van 2026. Napoli is een club die (meestal) meedoet in de Champions League en heeft een stevige sportieve ambitie — iets wat voor KDB cruciaal is bij het maken van een keuze. Spelstijl en fysieke belasting Na jaren in de Premier League, waar het tempo en de fysieke belasting torenhoog liggen, zou de Serie A De Bruyne beter liggen. In Italië ligt de nadruk meer op tactiek en minder op intensiteit. Een stijl waarin een speler met zijn inzicht en vista perfect tot zijn recht komt. Conte en het systeemdenken Mocht Antonio Conte aanblijven als coach van Napoli, dan komt De Bruyne terecht bij een trainer die houdt van structuur en systeem. Net dat maakt hem vaak beter. Denk maar aan zijn samenwerking met Guardiola, waarin hij zijn beste jaren kende. Financiële afweging Napoli kan De Bruyne wellicht niet het hoogste loon bieden, maar als vrije speler vraagt hij geen transfersom. Zo kan de club het uitgespaarde bedrag aanwenden voor zijn salaris of een aantrekkelijke tekenpremie. Hoewel er elders financieel interessantere aanbiedingen zijn, kan het totaalpakket van Napoli - sportief én familiaal - uiteindelijk toch het sterkst doorwegen.