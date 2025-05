"Hebben we wel elf spelers?" - Ivan Leko maakt zich grote zorgen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Standard telt men de dagen af naar het seizoenseinde, erkende coach Ivan Leko op de persbabbel. Door een waslijst aan blessures kampt hij zo goed als constant met een decimerende kern. "Ons doel is simpel: tien, elf spelers op het veld kunnen krijgen", zuchtte hij.

De lijst van afwezigen is al maanden lang grotendeels dezelfde. Bosko Sutalo, Boli Bolingoli, Ilay Camara, Andi Zeqiri en David Bates staan al weken aan de kant en zullen niet meer terugkeren voor de laatste speeldagen. “Ik vrees dat zij pas in de zomer weer in actie komen”, geeft Leko eerlijk toe.

Op training verschijnen nog maar twaalf à dertien veldspelers. “Een ongeziene situatie voor mij”, aldus de Kroaat. “Het is een leerproces, maar we worden er moedeloos van. Toch blijven de jongens die er zijn knokken, en dat zag je niet in voorgaande Play-Off 2-campagnes.”

Leko wijt de uitgedunde kern vooral aan mechanische ­blessures door ingrepen en harde klappen. “Geen spierproblemen, maar botbreuken en gescheurde enkelbanden. Tegen Leuven liepen we drie nieuwe slachtoffers op door duels. We verloren zelfs Bates door een tackle op training.”

Elders vecht SL16 FC om lijfsbehoud in D1 ACFF. Standard wil die beloftenploeg niet verder verzwakken met uitleenbeurten. “Ik sla liever niet in op hun basisspelers, want zij hebben die matchen broodnodig. Anders storten ook zij in.”

Ondanks de malaise blijft iedereen dromen van een degelijk slotstuk, al kijkt iedereen reikhalzend uit naar de officieuze ringvaart. “Plezier beleven is lastig als je constant bezig bent met wie je op stelt. Iedereen wil hier dat het seizoen stopt – en sinds kort ben ik het daar volmondig mee eens.”