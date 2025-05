Ongezien! Volgend seizoen maar liefst zes (!) deelnemers van één land aan Champions League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Voor het eerst ooit krijgt Engeland volgend seizoen maar liefst negen tickets voor de Europese clubcompetities. De Premier League levert zes Champions League-deelnemers, twee clubs gaan naar de Europa League en minstens één ploeg komt in de Conference League uit.

Zes Champions League-plekken

Als nummer 1 op de vijfjarencoëfficiënt draagt Engeland sowieso vier clubs af aan de groepsfase. Door sterke Europese prestaties komt daar een extra ticket bij voor de nummer 2 in de coëfficiëntenranglijst én één voor de winnaar van de Europa League (Manchester United of Tottenham).

Europa League voor nummer 6 én FA Cup-winnaar

De nummers 1 tot 5 van de Premier League plaatsen zich direct voor Champions League. De nummer 6 (nu Nottingham Forest) en de winnaar van de FA Cup (City of Crystal Palace) nemen deel aan de Europa League. Vindt City de dubbel, dan schuift die EL-plek door naar Aston Villa.

Conference League via League Cup

De winnaar van de League Cup (Newcastle) krijgt het enige Conference League-ticket. Als Newcastle hoger eindigt en zelf Champions League of Europa League speelt, verhuist dat ticket naar nummer 7 of zelfs nummer 8 (momenteel Bournemouth).

Opvallende Europese successen

Hoewel vier Premier League-clubs in de Champions League de knock-outfase niet haalden, staan in de finales van Europa League en Conference League wél Tottenham, Manchester United en Chelsea. Die verrassende machtsverschuiving wordt deels toegeschreven aan het nieuwe ‘league phase’-format zonder watervalsysteem.

Geen waterval meer

Vroeger stroomden de nummers 3 uit de CL-groepsfase door naar de Europa League, en van daaruit soms nog eens naar de Conference League. Onder het nieuwe systeem blijven ze in hun oorspronkelijke competitie, wat kleinere tegenstanders ten goede komt en kansen gelijker spreidt.

Nog nooit eerder negen Engelse clubs

Met deze indeling zet Engeland een record neer: nooit eerder stelde één land zes Champions League-deelnemers of ­in totaal negen clubs over alle Europese toernooien. Een unicum dat de dominantie en veerkracht van de Premier League in Europa benadrukt.