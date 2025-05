Spek naar de bek van Anderlecht of Gent? "Misschien eet hij nog te veel pasta carbonara"

Als STVV zich dit seizoen rechtstreeks kan redden, dan mag/moet het daar vooral Adriano Bertaccini voor danken. Die speelt zelfs nog mee om de topschutterstitel en kan tegen Kortrijk nog eens de puntjes op de i zetten.

Als STVV wint tegen KV Kortrijk, dan kan het mogelijk nog dertiende worden en zo degradatie voorkomen. In het andere geval volgt nog een barragewedstrijd tegen Lokeren-Temse of Patro Eisden Maasmechelen.

Topschutter?

Adriano Bertaccini is met twintig doelpunten dé man bij De Kanaries. Hij zal ook op de laatste speeldag van de Relegation Play-offs nog eens willen schitteren.

Om daarna een toptransfer te maken? Onder meer Lens heeft zich ondertussen al weten te roeren, maar ook voor Belgische topteams zou hij van grote waarde kunnen zijn denken de analisten.

Heel makkelijk goals makend

"Hij scoort heel makkelijk", aldus Tuur Dierckx over hem in 90 Minutes. "Bij STVV krijgt hij die ruimte en kan hij in de diepte lopen. Gaat dat ook lukken bij een topclub zoals Gent of Anderlecht dat ook het spel moet maken? Misschien is hij de Teddy Chevalier van zijn generatie."

"Dat weet ik niet", aldus Dierckx. Filip Joos pikte meteen in: "Zelfs met minder ruimte zal hij diepgaan. Zelfs dan zal hij snijden. En in de zestien is hij goed. Ik vind hem beter dan Chevalier, hij heeft altijd goesting. Misschien eet hij nog iets te graag pasta carbonara. Maar Gent heeft geen spits die hem nog maar benaderd."