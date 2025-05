🎥 Premier League-club lacht sterren van Manchester City, waaronder De Bruyne en Doku, vierkant uit

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Manchester City kwam zaterdag niet verder dan een 0-0 gelijkspel op het veld van rode lantaarn Southampton. De thuisploeg lachte City nadien op sociale media uit.

Manchester City strijdt in de Premier League nog steeds voor een CL-plaats. De Citizens staan momenteel derde in het klassement met 65 punten, best comfortabel dus.

Maar het kan nog mislopen voor hen. Zaterdag deden ze in ieder geval geen goede zaak door 0-0 gelijk te spelen op het veld van Southampton.

De thuisploeg is al gedegradeerd en staat met slechts 12 punten op de laatste plaats. Het was duidelijk dat de staartploeg wou stunten, en dat is nog gelukt ook.

Na afloop kwam City-verdediger Ruben Dias een opvallend interview geven. Hij vertelde dat de tegenstander niet eens probeerde te spelen en gewoon constant tijd wou rekken.

Maar Southampton kwam al snel met een antwoord. Op Instagram plaatste de club een video die begint met een fragment van het interview. Nadien volgt een compilatie van momenten in de wedstrijd waar City-spelers het laten afweten.

Ook Kevin De Bruyne en Jérémy Doku werden niet gespaard. Als bijschrift werd geplaatst: "Denk dat geen van ons beide wou spelen."