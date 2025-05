Net nu Kevin De Bruyne wordt gelinkt aan Napoli: sportief directeur spreekt zich uit over zomermercato

Vorige week raakte bekend dat Napoli interesse zou hebben in Kevin De Bruyne. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou er zelfs een ontmoeting hebben plaatsgevonden tussen de makelaar van de Belgische speler en Giovanni Manna, de sportief directeur van de Italiaanse club.

Aan de microfoon van DAZN werd de Italiaan die verantwoordelijk is voor de transfers bij de club ondervraagd over de zomermercato van zijn team voor de wedstrijd Napoli-Genoa (2-2). "Het is normaal dat we momenteel ook bezig zijn met de transfermarkt. We houden alle kansen in de gaten. Maar het zou absurd zijn om er nu over te praten."

"Het is niet de bedoeling om het werk van onze spelers en onze coach te minimaliseren, en ik denk niet dat dat correct zou zijn. We werken aan transfers en houden in de gaten wat er zou kunnen gebeuren. Maar het heeft geen zin om hier in detail over te praten", vervolgde hij.

De zaak Kevin De Bruyne werd dus niet besproken, maar zeker bewust van het gerucht, heeft de sportief directeur van Napoli het ook niet ontkend. Alleen de toekomst zal ons vertellen of dit gerucht daadwerkelijk gegrond was.

Liverpool werd ook genoemd als een mogelijke geïnteresseerde partij. Aan het einde van het seizoen zal de Rode Duivel zijn definitieve keuze moeten maken.