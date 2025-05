Zorgen om Rode Duivel: zit zijn seizoen erop?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Leandro Trossard gaf een assist in het topduel van het weekend tussen Liverpool en Arsenal in de Premier League. Toch zijn er vooral zorgen om een blessure.

Zondag stonden de twee hoogst geklasseerde teams in de Premier League tegenover elkaar. Liverpool, al zeker van de landstitel, ontving Arsenal, de nummer twee.

Opgesteld als valse nummer negen vanaf het begin, gaf Leandro Trossard een assist in de 47e minuut. Vanaf de linkerkant van het veld, net buiten het strafschopgebied, gaf de Rode Duivel een prachtige voorzet op Gabriel Martinelli die de achterstand verkleinde tot 2-1.

Deze assist is de 9e van de Belgische winger dit seizoen in 54 wedstrijden in alle competities. Zijn doelpuntenaantal blijft steken op tien.

De Gunners kwamen uiteindelijk zelfs gelijk dankzij Mikel Merino in de 70e minuut. De Spanjaard recupereerde in het strafschopgebied een schot van Martin Ødegaard dat geblokt werd door de keeper en vervolgens door de paal. Voor Liverpool Scoorden Gakpo en Mohamed Salah.

Toch zijn er bij Arsenal vooral zorgen om Trossard. De Rode Duivel moest een kwartier voor tijd naar de kant met een hamstringblessure. Er wordt gevreesd dat zijn seizoen erop zit.

