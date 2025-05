Na acties tegen Vandenhaute: vader van Vincent Kompany komt met duidelijke boodschap voor de supporters van Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is nog geen makkelijk seizoen geweest voor RSC Anderlecht. Met Besnik Hasi zitten ze al aan hun derde coach en ondertussen wordt ook het bestuur meermaals gehekeld door de supporters. Pierre Kompany komt dan ook met een duidelijke smeekbede.

De vierde plaats - veertien punten in het krijt bij leider Union SG - en een verloren bekerfinale: de supporters van Anderlecht hadden wel wat meer verwacht van dit seizoen, alweer.

Prestaties Anderlecht?

Pierre Kompany volgt als vader van Vincent Kompany natuurlijk nog steeds de prestaties van RSC Anderlecht, al moet hij toegeven dat hij dit seizoen vooral de focus had op de Duitse competitie van zoonlief.

Daardoor heeft hij niet alles meegekregen van Anderlecht zelf. Toch is hij in La Dernière Heure met een duidelijke boodschap gekomen richting supporters van paars-wit.

Ploeg blijven steunen is het devies

"Ik kan alleen maar zeggen dat Vincent de supporters volledig steunt, net zoals de supporters Vincent altijd volledig steunen. Dit is zijn familie en dat zal nooit veranderen."

"Ik wil de fans vragen om trouwe supporters te blijven, zoals ze dat altijd zijn geweest. Mogen zij geen verkeerde afslag nemen en kalm blijven, zelfs in hun nederlaag", is hij zeer duidelijk in zijn bewoordingen. Sereniteit kan (op termijn?) voor de ommeslag zorgen, wie weet.