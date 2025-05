Nieuwste aanwinst van Dender kijkt nu al uit naar debuut in 1A en geeft kleine sneer aan thuisland

Na twee jaar trouwe dienst bij Lierse vertrekt Luc Marijnissen naar eersteklasser Dender. De 22-jarige Nederlandse verdediger speelt binnenkort voor het eerst op het hoogste niveau.

De transfer wordt op ongeveer 300.000 euro geschat, en Lierse heeft bovendien recht op een percentage bij een eventuele doorverkoop in de toekomst. Ondanks dat Marijnissen onlangs zijn contract bij Lierse verlengde, was de overgang naar Dender al langer in de lucht, vooral na zijn sterke prestaties in de terugronde van de competitie.

Luc Marijnissen zelf heeft nochtans gemengde gevoelens over zijn vertrek uit Lierse. “Ach, het gevoel is dubbel", geeft hij toe in De Gazet van Antwerpen.

“Uiteraard ben ik heel blij met deze stap. Maar tegelijk doet het pijn om Lierse te verlaten. Ik heb alles aan deze club te danken. Ze haalden me in Nederland op een moment dat ik op een zijspoor zat.”

Niet veel interesse vanuit Nederland

Het valt Marijnissen op dat hij in eigen land wellicht minder in de schijnwerpers heeft gestaan dan hij had verwacht. Nochtans werd de verdediger tijdens de wintermercato gevolgd door een aantal clubs uit de Eredivisie, maar een transfer volgde er niet.

“Eerlijk, de competitie in dit land bevalt me beter dan in Nederland. Misschien heeft het daar wel mee te maken", besluit Marijnissen, die vanaf 19 juni aan de slag mag gaan bij Dender.