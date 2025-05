Na nieuwe titel in Turkije: Galatasaray dropt enorme hint over toekomst van Dries Mertens

Dries Mertens heeft weer een trofee extra in zijn prijzenkast zitten. Naast de Turkse beker won hij nu ook de landstitel met Galatasaray.

Galatasaray nam het zondag in eigen huis op tegen Kayserispor. De thuisploeg won overtuigend met 3-0 en is daarom op twee speeldagen van het einde al zeker van het kampioenschap.

Dries Mertens mocht net als in de finale niet starten, maar viel zo'n tien minuten voor tijd wel in. Op sportief vlak kon hij dus geen grote rol van betekenis spelen in de titelmatch.

Na afloop vierde hij op het veld met zijn zoontje Ciro. De voormalige Rode Duivel kon zijn tranen niet bedwingen. Een logische reactie op zo'n mooi moment, maar er wordt meer achter gezocht.

Het lijkt er namelijk op dat Mertens afscheid neemt van het voetbal. De 38-jarige aanvaller ziet zijn contract namelijk aflopen na dit seizoen terwijl Galatasaray op sociale media al afscheid lijkt te nemen.

"Dries, Kat en Ciro ... Ze droegen niet alleen ons truitje, maar we sloten hen in ons hart. Ze werden onderdeel van Galatasaray. Ze zijn voor eeuwig een deel van onze bijzondere familie", klinkt het bij de Turkse topclub.