Een transfer lijkt steeds waarschijnlijker: Ook deze topclub toont interesse in CPL-revelatie Abid

Adnane Abid was één van de smaakmakers van het voorbije seizoen in de Challenger Pro League. De flankaanvaller miste uiteindelijk de promotie naar de Jupiler Pro League met Patro Eisden Maasmechelen, maar zou wel een stap hogerop kunnen maken.

Na het dubbel verlies tegen Cercle Brugge in de barragewedstrijden om promotie af te dwingen, kan Patro Eisden Maasmechelen de blik werpen op volgend seizoen. Dat zal voor het derde jaar op rij in de Challenger Pro League zijn.

Afgelopen seizoen was flankaanvaller Adnane Abid één van de sterkhouders. De Luikenaar leverde acht doelpunten en elf assists af voor de Limburgers en zorgde er mee voor dat Patro lang mocht dromen van promotie naar de Jupiler Pro League.

Eerder schreven we hier al dat er interesse is voor Abid uit Engeland en Frankrijk. Daar mogen we nu ook een Belgische topclub aan toevoegen. Standard zou interesse tonen, al is er van een officieel bod nog geen sprake. Dat meldt transferwatcher Sacha Tavolieri.

Gezien de beperkte middelen die Standard heeft, is het nog maar de vraag of het effectief tot een overgang kan komen. Na Hadj Moussa (Feyenoord) en Vanrafelghem (KV Mechelen) is Abid de volgende in het rijtje die een aardige som moet opbrengen voor Patro.

Buiten het eerder genoemde Southampton, waar Will Still sinds kort aan de slag is, zou er ook interesse in Abid zijn vanuit de MLS. Een interessant dossier om te volgen in de komende weken, maar dat Abid gaat vertrekken bij Patro, lijkt steeds waarschijnlijker.