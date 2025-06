'Enkele jaren geleden transfer van 12 miljoen euro en bijna slachtoffer van zelfdoding: promovendus haalt stevig uit'

La Louvière staat op het punt om een mooie deal te sluiten op de transfermarkt met de aangekondigde komst van Alexis Beka Beka. De Franse middenvelder, die in 2022 voor 12 miljoen euro werd aangetrokken door OGC Nice, staat op het punt om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Na een vierde opeenvolgende promotie, is RAAL La Louvière gepromoveerd naar de Jupiler Pro League en het heeft als doel om daar te blijven.

Sportief Directeur David Verwilghen doet er alles aan om het team te versterken en heeft al deals gesloten voor de komst van Lucas Bretelle (US Orléans) en Célestin De Schrevel (Gent).

Beka Beka op komst?

Hij maakt gebruik van het begin van de zomerse transferperiode om goede zaken te doen. Volgens informatie van de Franse krant L'Équipe staat La Louvière nu ook op het punt om Alexis Beka Beka te tekenen, een middenvelder die eerder bij OGC Nice heeft gespeeld en is opgeleid bij SM Caen.

De 24-jarige middenvelder heeft al twee jaar geen professionele wedstrijd meer gespeeld om een dramatische reden: getroffen door diepe malaise, had hij bijna een einde aan zijn leven gemaakt vanaf de Magnan viaduct in Nice, in september 2023.

Contract van twee jaar

Nadat hij bij Lokomotiv Moskou was geweest - die hem in 2021 voor 6 miljoen euro van Caen had overgenomen - werd Alexis Beka Beka vervolgens voor 12 miljoen aan Nice verkocht. Hij verbrak zijn contract met de Adelaars afgelopen augustus, voordat hij zijn ritme oppikte bij het reserveteam van Caen in februari van dit jaar.

De voormalige jeugdinternational lijkt nu aan de beterhand en klaar om een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan. Hij zal een contract van twee jaar tekenen bij de Wolven.